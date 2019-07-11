Видео раскрыло загадку странного ДТП. Водитель «выстрелил» собою в чужой гараж

Курьёзная авария в Кировском района Санкт-Петербурга, о которой «Фонтанка» писала в начале июля, попала в поле зрения камеры видеонаблюдения. Запись, как водится, объясняет непостижимые, казалось бы, стечения обстоятельств: автомобиль каким-то образом оказался наполовину торчащим из гаража при вломанных вовнутрь воротах. Кроме того, выяснилось, что в этой истории участвовала ещё одна машина.

Фото: Александр, «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Само ДТП случилось несколько дней назад в КАС «Кировец» у Дороги в Угольную гавань, но его видеозапись появилась только сегодня, 11 июля, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте».

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Видео подтверждает информацию очевидцев и дополняет её. Водитель «Фольксвагена» (говорят, женщина) медленно и аккуратно заезжает, очевидно, в свой гараж. Когда он оказывается внутри, водитель тёмного внедорожника начинает разворот. Но тут «Фольксваген» буквально выстреливает из своего гаража и на скорости, задев внедорожник, пробивает двери противоположного.

Судя по всему, никто не пострадал. На записи видно, как водитель чёрной машины в досаде всплёскивает руками.