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Финляндия
11.07.2019 15:44
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Петербурженки поборются за звание чемпиона мира по вязанию под хеви-метал

В финском Йоэнсуу 11 июля состоится первый чемпионат мира по вязанию на спицах под хеви-метал. Среди дюжины финалистов оказалась и 29-летняя петербурженка Наталья Швецова.

Для участия в конкурсе претенденты должны были прислать эффектный видеоролик, где они вяжут под песню Fight or Die в исполнении Maniac Abductor. Организаторы получили множество заявок с разных концов света, включая пять видео из России, но в итоге было отобрано 12 финалистов: из Латвии, Швеции, Дании, Финляндии, по двое участников приехали из Японии, Великобритании, США и России.

из личного архива Натальи Швецовой

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Наталья Швецова называет себя простым офисным работником, но её видеоклип, снятый на закате на набережной Невы в Петербурге, не оставил организаторов чемпионата равнодушными. Как рассказала «Фонтанке» Наталья, она действительно увлекается вязанием и после съёмок клипа в выходе в финал не сомневалась.

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«Я не раз участвовала в конкурсах по вязанию в Петербурге и других городах России, и мне было интересно попробовать себя и в таком интересном чемпионате, выйти на мировой уровень, – поясняет девушка. – Идею видео придумывали вместе с друзьями, которые со мной вместе снимались. Девушка ходит на курсы актёрского мастерства, владеет операторскими навыками. Ребята помогли снять и смонтировать клип. Нас было трое и штатив. Я уже счастлива и довольна, что вышла в финал, в клип было вложено много сил и эмоций. Я знала, что мое видео понравится организаторам, оно получилось достойным и не хуже, чем у других участников».

На вопрос о том, так ли она любит хеви-метал, как вязание, Наталья, чуть задумавшись, говорит: «Теперь, наверное, люблю. Я его, честно, особо не слушала, но музыка ритмичная, зажигательная, и во время съёмок я почувствовала, что есть что-то общее между вязанием и хеви-металом». Девушка признаётся, что ей больше по душе Led Zeppelin, Massive Attack, «Сплин», Земфира.

Вторая участница из Петербурга – Ирина Мосягина. Она выступает под творческим псевдонимом Eva одновременно и за Петербург, и за Израиль. Судя по Instagram, вязальщица живёт на две страны.

С особенной фантазией к конкурсу подошли японцы – под хеви-метал не только орудуют спицами, но и устраивают бой сумо.

Участница из Великобритании вяжет нечто, похожее на сеть на фоне шотландских пейзажей.

А девушка из Дании, бросив в огонь деревянные спицы, пошла ковать себе орудие для вязания из металла.

Клипы финалистов собраны в один плей-лист на Youtube.

Шоу финалистов начнётся в Йоэнсуу в 17:00. Каждый из них должен будет выступить вживую перед публикой. Организаторы обещают онлайн-трансляцию.


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