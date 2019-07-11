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11.07.2019 15:06
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В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

11 июля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейными» покупателями стали Андрей и его супруга Виктория, которые приобрели квартиру в жилом комплексе BOTANICA, строящемся в Петроградском районе вблизи Ботанического сада.

«BOTANICA – один из знаковых проектов Группы «Эталон», где мы применили лучшие практики Компании, – отметил Сергей Титаренко, исполнительный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). – Мы рады, что «зеленые» проекты с красивой архитектурой сегодня востребованы на рынке. Высокий спрос на жилые комплексы Группы «Эталон» позволил достичь отметки в 6000 контрактов на месяц раньше, чем это было в прошлом году. Еще раз поздравляю вас с покупкой и желаю счастья в новом доме!»

Виктория рассказала о том, что квартиру выбирали для растущей семьи: «Мы рассматривали разные объекты, но однажды, гуляя по Ботаническому саду, обратили внимание на строящиеся рядом жилые дома. В тот же день обратились в офис продаж Группы «Эталон», где нас встретили тепло, по-домашнему. Менеджер подробно рассказал о жилом комплексе, благоустройстве дома, планировках. И тогда мы поняли, что хотим жить именно в ЖК BOTANICA».

«Нам очень понравилось окружение комплекса, – поделился Андрей. – Мы прогулялись, посмотрели на тихие улицы, почувствовали атмосферу спокойствия. Оценили транспортную инфраструктуру, выезды, просторный паркинг, где можно поставить машину. Поэтому можем с уверенностью сказать, что для нас это лучшее место!»

По доброй традиции Группы «Эталон» «юбилейным» покупателям вручили памятные подарки – книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова, кофемашину и талисман Компании – Рыжего Кота, который является символом тепла и уюта в доме.

Комплекс BOTANICA возводится по адресу: Аптекарский пр., д. 5, лит. А, вблизи Ботанического сада. BOTANICA включает в себя два корпуса высотой 8 и 9 этажей на 356 квартир, встроенные коммерческие помещения и парковку на 363 автомобиля. На последних этажах комплекса запроектированы террасы с видами на Аптекарскую набережную и живописный Ботанический сад. Проект BOTANICA прошел сертификацию по российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

 

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В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года

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