«Анна Нова» не выполнила просьбу Смольного подождать с вырубкой деревьев в Муринском парке

Компания «Анна Нова» не нашла возможности ответить на просьбу вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова. Он просил повременить с вырубкой рощи в Муринском парке в Калининском районе под строительство спорткомплекса до окончания инвентаризации территории. Об этом «Фонтанке» 11 июля сообщил начальник инвестиционного отдела фирмы Самвел Григорян.

«Я бы не называл это вырубкой», – прокомментировал представитель компании, пояснив, что спил деревьев является этапом подготовки под строительство.

Григорян подтвердил, что компании действительно «предлагали рассмотреть» отсрочку вырубки, однако «Анна Нова» не смогла найти возможность выполнить данную просьбу.

Срок реализации проекта строительства второй очереди «Нова Арены» составляет три года. «Мы получили договор 28 августа, и уже фактически один год прошел. У нас нет возможности сильно задерживать строительные работы», – говорит представитель компании.

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Накануне рабочие приступили к вырубке деревьев, вызвав волну негодования в соцсетях. По сообщениям очевидцев, в настоящее время на месте находится около 10 противников стройки.

«Анна Нова» уже возвела в Муринском парке спорткомплекс. В 2018 году в рамках ПМЭФ Смольный и компания подписали соглашение на строительство второй очереди проекта.

Резко негативно против сокращения площади парка ради коммерческого проекта выступили горожане. В апреле на общественных слушаниях жители района раскритиковали стройку, припомнив «Анне Нове» невыполненные обещания со времен стройки первого комплекса и незаконную парковку, к которой компания, как утверждают ее представители, якобы не имеет никакого отношения. Кроме того, жители пожаловались на неподъемный ценник для посетителей комплекса, который, по их мнению, нивелирует социальную функцию объекта.

Жители передали врио губернатора Александру Беглову более 3,7 тысячи подписей за сохранение парка и отмену стройки. Однако на обращение горожан Смольный сообщил, что основания для расторжения договора отсутствуют.