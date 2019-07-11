Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев завершил карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил об окончании карьеры в профессиональном спорте.

«Я объявляю о завершении своей спортивной карьеры и переворачиваю очередную страницу в своей жизни. Спасибо вам, кто был со мной все эти годы, болел за меня, поддерживал», – сказал 39-летний спортсмен в видеообращении в своем инстаграме 11 июля.

По словам боксера, он не сомневается, что скоро придут новые достойные чемпионы, «ведь гимн России должен звучать на всех аренах мирового спорта», – подчеркнул Лебедев.

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На счету 39-летнего спортсмена 32 победы (23 — нокаутом) в 35 поединках.

Лебедев известен также тем, что выходил на свои бои в тельняшке и голубом берете ВДВ. Однако он никогда не служил в воздушно-десантных войсках. Сам Лебедев объяснял это тем, что дружит с десантниками. В 2011 году Лебедев был официально принят в Союз десантников России.