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11.07.2019 15:03
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Директор Большого театра кукол освобожден под домашний арест, его больше не считают взяточником. В адвокаты он взял бывшего зампрокурора Петербурга

Следственный комитет снял обвинения во взяточничестве с директора Большого театра кукол Александра Калинина. О важном для служителей Мельпомены решении 11 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По информации пресс-службы, Калинину переквалифицировано обвинение на мошенничество в особо крупном размере. Из этого следует, что деньги директор, по версии следствия, все-таки похищал, но не как должностное лицо, а обманом. Переквалификация сказалась и на мере пресечения.

«Санкт-Петербургский горсуд избрал Калинину домашний арест по 17 июля», – уточнили в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, директор Санкт-Петербургского Большого театра кукол причастен к хищению более половины суммы госконтракта на поставку реквизита к детскому спектаклю «Зима, когда я вырос». В начальных материалах дела фигурировала сумма похищенного 1,2 млн рублей. При обыске кабинета директора следователи нашли восемь миллионов наличными

Директора театра защищает адвокат Игорь Резонов. Это бывший зампрокурора Петербурга, уволившийся в сентябре 2017 года после крупной проверки Генпрокуратуры.

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