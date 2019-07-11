Пожар у ТЭЦ в Мытищах унес жизнь женщины-охранника

Женщина погибла при пожаре на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах днем 11 июля.

О гибели человека сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Жертва ЧП работала охранником. Кроме нее пострадали еще 14 человек.

Проект Baza добавляет: тело нашли в бытовке в 30 метрах от эпицентра взрыва на газопроводе.

При этом в «Мосэнерго» сообщают, что пожар возник за пределами ТЭЦ-27.

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«Сегодня около 11.00 мск произошло возгорание газопровода, осуществляющего подачу газа на ТЭЦ-27 ПАО "Мосэнерго". Данный газопровод не принадлежит "Мосэнерго", возгорание произошло за пределами территории станции. Генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало. Трансформатор, о возгорании которого сообщили некоторые СМИ, также не принадлежит "Мосэнерго" и находится за пределами станции. Среди персонала ТЭЦ-27 пострадавших нет», – заявили на предприятии.