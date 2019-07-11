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Город
11.07.2019 14:53
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На проспекте Юрия Гагарина начали прокладывать велодорожку, остальная часть маршрута на очереди

В Московском районе Петербурга начали обустройство велосипедной дорожки. Она войдет в состав 6-километрового велосипедного маршрута между проспектом Юрия Гагарина и Софийской улицей.

КРТИ Петербурга

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Велосипедную дорожку начали обустраивать на проспекте Юрия Гагарина, сообщает 11 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Работы ведутся по заказу Городского центра управления парковками, который отвечает за развитие веломаршрутов. По госконтракту, закончить их должны не позднее 30 августа 2019 года.

Дорожка на проспекте Юрия Гагарина входит в состав велосипедного маршрута «проспект Юрия Гагарина – улица Типанова – проспект Славы до парка Интернационалистов – проспект Славы до Софийской улицы», общая протяженность которого составит порядка 6 километров. Для обустройства остальных его участков сейчас открывают ордера ГАТИ.

На сегодняшний день в Петербурге существуют 28 велосипедных маршрутов общей протяженностью 107 километров. До конца 2019 года планируется запустить еще семь, протяженность которых в общей сложности составит около 32,4 километра. На этот год была перенесена часть работ с 2018-го, в числе велодорожек, которые планировали, но так и не сделали в минувшем году, к примеру, маршруты на проспекте Культуры, улице Типанова, Бухарестской улице и Приморском шоссе.

Впрочем, даже наличие велодорожки не гарантирует, что велосипедисты смогут по ней проехать. Так, на набережной Фонтанки велополосу оккупировали туристические автобусы и другие водители. Об этом «Фонтанка» рассказывала подробно. После публикации петербургская ГИБДД провела рейд по предотвращению парковки автомобилей на велодорожках.

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