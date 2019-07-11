Перевозчика такси, не заплатившего комитету по транспорту Петербурга, поставили на счетчик. С него требуют в 1500 раз больше

В Петербурге 500 тысяч рублей должна заплатить таксомоторная компания за установленные на машину «шашечки». Чиновники комитета по транспорту могли бы узаконить расцветку за 320 рублей.

О штрафе компании «Сити-лайн» 11 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«На автомобиль «Шкода» была незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, при этом лицензия у компании отсутствует», – уточнили в пресс-службе.

Машину «Сити-лайн» поймали у Московского вокзала 29 апреля 2019 года. Протокол составили по статье 12.4 КоАП. Штраф 500 тысяч — максимальная санкция по ней.

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Компания пришла на рынок таксомоторных перевозок Петербурга в прошлом году. Ее бенефициаром в СПАРК значится молодой предприниматель Евгений Рощенко, гендиректором — Владимир Лукин. Им должно быть тем более обидно, потому что процедуру получения разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в Петербурге они знают. По данным комитета по транспорту Петербурга, на компанию в сентябре 2018-го оформлены 24 разрешения (по одному на каждую машину) с пятилетним сроком действия. Но на «Шкоду», пойманную у Московского вокзала, документ не выдавался.

Размер платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга составляет 320 рублей, услугу предоставляет комитет по транспорту. Всего в городе выданы более 30 тысяч разрешений.