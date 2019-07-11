По подозрению в госизмене арестован бывший калининградский чиновник. Его супругу и специалиста по Прибалтике по той же статье арестовали год назад

Мера пресечения в отношении Константина Антонца, мужа экс-руководителя Балтийского центра диалога культур Антонины Зиминой, избрана Лефортовским судом Москвы. Почти год назад арестована была и сама Зимина.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Антонца Константина Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена), на один месяц 24 суток, то есть до 3 сентября 2019 года», – цитирует 11 июля решение судьи агентство «Москва».

Детали дела не разглашаются из-за грифа «секретно». Однако СМИ смогли выяснить некоторые подробности. Информация о задержании супруга подозреваемой в госизмене Зиминой появилась накануне. Изданию «Коммерсант» стало известно, что Антонец был юристом в «крупной и веселой» московской компании, где работало также «много бывших сотрудников ФСБ». Кроме того, мужчина успел потрудиться в правительстве Калининградской области.

В июне 2018-го ФСБ задержала Антонину Зимину по подозрению в государственной измене. После этого ее доставили в Москву. Арестовали специалиста по балтийским странам 4 июля 2018-го.