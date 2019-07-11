У Северной ТЭЦ потушили прорвавшийся газопровод, но загорелись здание и склад

Еще одно здание и склад загорелись возле ТЭЦ в Мытищах. Об этом сообщает МЧС РФ.

По информации РИА Новости, площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров.

При этом, по данным RT, потушен пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ, который и стал причиной сегодняшнего происшествия.

«Пожар на газопроводе высокого давления ликвидирован. Ведётся тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака. Угрозы жителям Московского региона и экологии нет», — заявил замглавы ведомства Илья Денисов, слова которого приводят журналисты.

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По информации RT, в списке пострадавших — 12 человек. Ранее сообщалось об 11.