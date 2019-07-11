Десятерых таможенников из Домодедово арестовали за взятки

Басманный суд Москвы арестовал до сентября десятерых сотрудников Домодедовской таможни. Об этом 11 июля пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось о девятерых задержанных. Таможенников подозревают в получении крупных взяток, возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ.

«Были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября», – рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Напомним, по данным телеканала РЕН ТВ, таможенников накануне позвали на награждение, но вместо премий их поджидали сотрудники управления «К» ФСБ. По информации издания, они давно вели разработку таможенников.