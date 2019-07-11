Полиция увидела незаконный митинг в соседском чаепитии. Жителей Кузбасса предупредили о штрафах

В преддверии чаепития с соседями полиция предупредила жителей Киселёвска Кемеровской области о незаконности несогласованных акций. На встрече горожане собирались обсуждать экологические проблемы, власти увидели в этом мероприятии признаки пикета или митинга.

Как пишет местное издание «Абажур», чаепитие было запланировано на 13 июля, но 10-го числа одному из его организаторов пришло письмо за подписью начальника городской полиции полковника Андрея Маркова. В документе напоминали, что за организацию несогласованного публичного мероприятия грозит штраф в размере 10—20 тысяч рублей.

«У нас что теперь, в гости нельзя позвать соседей? Штраф за чаепитие на частном подворье?» — прокомментировал один из организаторов чаепития.

В Киселёвске ведут свои работы 9 разрезов добычи угля открытым способом. В 2019 году СМИ писали о выпавшем в городе чёрном снеге. 12 июня под одним из городских поселков начался подземный пожар. Один человек получил ожог. Жители улиц, примыкающих к территории пожара, попросили убежища в Канаде.