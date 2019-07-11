Утки в Кудрово остались без пруда: порядок там навели дорожники

Дорожники в Кудрово по предписанию ГКУ «Ленавтодор» перекрыли на Центральной улице незаконный проезд к автостоянке. Из-за застоя воды там образовался пруд, разрушающий основание дороги, но облюбованный местными утками.

Решить вопрос с нелегальным съездом «Ленавтодор» попросили кудровские активисты, сообщает пресс-служба дорожного комитета области. Предписание на ликвидацию съезда получило «Пригородное ДРСУ №1», обслуживающее региональные дороги Всеволожского района. Рано утром 11 июля на место прибыл экскаватор и без труда достал ковшом трубу из основания нелегальной дороги. Этой трубой дорожники загородили въезд на стоянку.

В это же время в Ломоносовском районе снесли подъезд к коттеджному поселку «Аннинские высоты» на дороге Стрельна – Пески – Яльгелево.

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Владельцы этих двух съездов не получили у «Ленавтодора» необходимых технических условий на обустройство дорог. Теперь учреждение собирается через суд взыскать с нарушителей стоимость ликвидации.

Незаконные дороги подвергают опасности жизни водителей: машины выносят грязь на основную проезжую часть или просто выезжают в лоб встречному движению, отмечают в пресс-службе комитета.