Самолёт «России» развернулся над Швецией по пути из Петербурга в Париж. Пассажиры вернулись и ждали резервный борт

Самолёт авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Париж, развернулся над Балтийским морем и вернулся в аэропорт вылета днём 11 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Рейс под номером 6635 отправился из Пулково в 9:10, но, долетев до территории Швеции, сделал разворот. В авиакомпании отметили, что дело в технической неисправности.

«Рейс из Петербурга в Париж задержан по технической причине. После тщательного осмотра воздушного судна авиакомпания приняла решение о выполнении рейса на резервном самолёте. В данный момент борт уже вылетел», – рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Информация, которую сообщила представитель «России», соответствует данным онлайн-табло аэропорта Пулково.

Реклама

