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Происшествия
11.07.2019 14:11
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МЧС: Пожар в Мытищах произошел из-за прорыва газопровода

Пожар у ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах стал результатом прорыва газопровода. Об этом днем 11 июля сообщил замглавы МЧС Илья Денисов.

«К прибытию первого подразделения было установлено, что в результате прорыва газопровода происходит исход газа под давлением и факельное горение на высоте порядка 40 метров», — приводит его слова RT.

По информации Минэнерго, газопровод принадлежит компании «Мосгаз»,подведомственной топливно-энергетическому хозяйству города Москвы. При этом ранее министерство сообщало о горящей цистерне с маслом, а ГУ МЧС региона — о пожаре на станции высокого давления. При этом огнем занялось и административное здание на площади 600 кв. м, всего площадь возгорания составила 1000 кв. м. 

Для тушения возгорания ранее задействовали два пожарных поезда и два вертолета, последние уже возвращаются на базу — их помощь не понадобилась. 

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Основным видом топлива на Северной ТЭЦ является природный газ. 

 

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