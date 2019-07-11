Уехавшего за границу замглавы Агентства по страхованию вкладов связывают с «Захарченко из ФСБ». Вместе они якобы предлагали банкирам «решать вопросы»

Увольнение «по состоянию здоровья» первого заместителя главы государственной корпорации АСВ Валерия Мирошникова может быть связано с делом полковника ФСБ Дмитрия Черкалина, которого в апреле задержали с 12 миллиардами рублей наличными. После задержания эфэсбэшника Мирошников покинул страну.

«Перед отзывом лицензий у банков Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить будущие проблемы», – сообщает 11 июля издание The Bell со ссылкой на свои источники в банковской сфере.

Собеседники, которые, по их словам, знали ситуацию с лишением лицензий банков, утверждают, что замглавы агентства и сотрудник ФСБ были «близкими друзьями». Они якобы обсуждали, например, назначение конкурсных управляющих в кредитные учреждения. Анонимные источники утверждают, что Черкалин и Мирошников обращались к банкирам перед отзывом лицензии с предложением «решить проблемы». «Это было обычной практикой: «стандартная ставка составляет 30% от объема выведенных средств», – утверждает собеседник.

Связь замглавы агентства и сотрудника ФСБ подтверждает и газета «Коммерсант», которая указывает, что Мирошников проходит по делу Черкалина. Источник делового издания сообщил, что в телефоне у полковника ФСБ нашли переписку с главой госкорпорации.

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Кроме того, Мирошников покинул страну после задержания Черкалина. По информации The Bell, он сначала улетел в Австралию, а затем осел в Германии, где «лечит плечо теннисиста».

В АСВ заверяют, что их сотрудник покидает занимаемую должность 22 июля «по состоянию здоровья».