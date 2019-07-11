Владимир Ткачев: Если бы не предложение СКА, уехал бы в НХЛ

Новичок хоккейного клуба СКА, нападающий Владимир Ткачев прокомментировал свой переход в петербургскую команду. Как передает слова 23-летнего игрока РИА Новости, другим вариантом продолжения карьеры была НХЛ.

«Мне поступило хорошее предложение от СКА. В том числе и в хоккейном плане — окрепнуть здесь до конца. Есть примеры игроков, которые уезжали в Америку из Питера — здесь их подготовили. Я долго обдумывал решение и пришел к выводу, что лучше остаться в КХЛ. Если бы не СКА, то я бы уехал в НХЛ. Испытываю положительные эмоции от перехода в СКА. Надеюсь помогать команде, чем смогу. Мы хотим только выигрывать. Я отдохнул 2-3 недели, а потом начал работать — ничего нового. В Петербург приехал вчера вечером», – заявил Ткачев.

Напомним, Ткачев подписал контракт со СКА на два года. В сезоне-2018/19 23-летний хоккеист забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3». В 17 матчах плей-офф на счету Владимира 10 (4+6) очков при полезности «+2».

Это уже второе пришествие Ткачева в СКА. В 2015 году он переехал в Петербург после полутора лет игры в юниорских канадских лигах. В сезоне-2015/16 выступал в основном за молодёжную команду СКА-1946 и в Высшей лиге за команду «СКА-Нева».

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