Петроградскую оставили без шавермы. Смольный выселил незаконное кафе с Каменноостровского проспекта

Комитет по контролю за имуществом освободил «Дом А. М. Мартынова» на Каменноостровском пр., д. 22, от кафе «Шаверма». Как пояснили 11 июля в ведомстве, принадлежащее городу помещение площадью 60 кв. м ранее было сдано в аренду ООО «Бриз».

«В 2018 году арендатор прекратил свою деятельность. Но до настоящего времени данный объект использовался без правовых оснований индивидуальным предпринимателем», – сказали в ККИ.

Пользователя попросили освободить городское имущество, но тот не подчинился, в итоге кафе выселили силами ККИ.