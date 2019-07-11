Городская недвижимость впервые ушла с молотка в режиме онлайн

В Петербурге на площадке Российского аукционного дома прошли первые онлайн-торги по приватизации городского имущества. Об этом 11 июля сообщает комитет имущественных отношений.

В первых электронных торгах приняли участие 14 претендентов, а городская казна пополнилась почти на 30 млн рублей.

С торгов ушло нежилое помещение в Адмиралтейском районе на Рижском проспекте — по цене, в 1,6 раза превышающей стартовую. Также было продано торгово-сервисное здание в Павловске на территории парка «Мариенталь», здание на Грузинской улице по соседству с метро «Волковская» и нежилое помещение в «сталинке» у метро «Парк Победы».

Напомним, согласно федеральному законодательству, с 1 июня 2019 года все торги государственным и муниципальным имуществом могут производиться только в электронной форме.

В апреле Смольный и Российский аукционный дом заключили соглашение о сотрудничестве.