В России отзывают Bentley New Continental GT. У них проблемы с напряжением

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило об отзыве автомобилей марки Bentley. Роскошным купе требуется обновить программное обеспечение.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 145 автомобилей Bentley New Continental GT, проданные в России в 2018-2019 годах. Причиной стало низкое напряжение аккумуляторной батареи, из-за которого может отказать блок переключателей центральной консоли.

На автомобилях нужно обновить ПО блока переключателей центральной консоли или вовсе заменить этот блок. Для этого машину необходимо предоставить в ближайший дилерский центр для ремонта. Работы выполнят бесплатно для владельцев. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно по перечню VIN-кодов на сайте Росстандарта или дождавшись уведомления от уполномоченных представителей марки.

В феврале 2019 года в России отзывали чуть более двухсот Bentley Continental и Muslanne. У первых также были проблемы в ПО, из-за которых мог отключиться усилитель рулевого управления.