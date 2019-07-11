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Строительство
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11.07.2019 13:28
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Коммерческие помещения в ЖК «Юттери» растут в цене

Коммерческие помещения в ЖК «Юттери» растут в цене

ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» повышает стоимость коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в финском квартале «Юттери». В зависимости от площади лота цена увеличится от 5 000 до 20 000 рублей за квадратный метр.

В настоящий момент цена «квадрата» коммерции в ЖК «Юттери» при условии 100% оплаты варьируется от 95 до 115 тыс. рублей. В продаже находится 8 лотов площадью от 40 до 110 кв. м. Нежилые объекты расположены как в сданных, так и строящихся корпусах нового микрорайона.

Поскольку во всех кварталах ГК «Ленстройтрест» предусмотрены закрытые от посторонних дворы, все помещения имеют выход только на открытую проходную территорию с хорошим траффиком. В них могут располагаться магазины, предприятия общественного питания и сферы услуг, офисы.

Помимо 100% оплаты приобретение коммерческих помещений возможно в рассрочку от застройщика. Количество лотов по данному предложению ограничено.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»: «Часть корпусов финского городка «Юттери» уже заселена. В шаговой доступности от непосредственного потребителя востребованы магазины различного назначения, рестораны и кафе, аптеки, детские центры развития, салоны красоты. Удачная локация внутри крупного жилого квартала и хорошие возможности для развития бизнеса делают покупку коммерческих помещений в ЖК «Юттери» привлекательным вложением средств. Для предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес рядом с домом, мы предлагаем особые условия приобретения нежилых объектов».

Напомним, что жилой квартал «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Комплекс будет состоять из десяти малоэтажных домов. Первые четыре корпуса уже заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» продолжает строительство домов третьей и четвертой очереди, а также детского сада на 120 воспитанников. Ввод в эксплуатацию социального объекта запланирован до конца 2019 года. 

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

 

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ГК «Ленстройтрест»
11.07.2019 13:28

Коммерческие помещения в ЖК «Юттери» растут в цене

ГК «Ленстройтрест» повышает стоимость коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в финском квартале «Юттери». В зависимости от площади лота цена увеличится от 5 000 до 20 000 рублей за квадратный метр.
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