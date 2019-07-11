Дэвид Финчер снимет для Нетфликса черно-белый фильм с Гэри Олдменом

Культовый американский режиссер Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая») снимет для Нетфликса биографический фильм о сценаристе «Гражданина Кейна» – Хермане Манкевиче. Картина, получившая название «Манк», будет полнометражной и черно-белой. Как пишет 11 июля издание Variety, к производству приступят в ноябре.

Интересно, что сценарий для фильма написан ныне покойным отцом Дэвида Финчера, поэтому для режиссера эта работа будет иметь особое значение. Однако детали сюжета пока не разглашаются — разве что есть определенная уверенность в том, что он коснется работы над картиной «Гражданин Кейн», которую Манкевич создавал вместе с режиссером Орсоном Уэллсом.

Кроме того, уже известен исполнитель главной роли — им станет знаменитый британский актер Гэри Олдмен.

Лента 1941 года «Гражданин Кейн» была признана одной из величайших в истории мирового кино, однако «Оскар» получил только сценарий. Картина рассказывает историю медиамагната, личность которого поглотили жажда денег и власти, и который перед смертью произнес загадочное слово «rosebud» («розовый бутон»).