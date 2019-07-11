На ТЭЦ в Мытищах загорелось административное здание. МЧС сообщает об 11 пострадавших

Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в подмосковных Мытищах увеличилось до 11 человек.

Об этом 11 июля сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Ранее была противоречивая информация о пострадавших, но их число у разных источников не превышало 5-8 человек. К этому часу распространение огня удалось остановить. Пожар на ТЭЦ локализован на площади 800 квадратных метров. Полыхает в том числе административное здание на 600 квадратах. Ранее сообщалось лишь о горящей цистерне с маслом.

На место уже выехали криминалисты Следственного комитета, сообщает ГСУ СК РФ Подмосковья.

Об отключении электричества у москвичей речи не идёт. Как заверяют энергетики, столица РФ находится в энергетическом кольце. Если даже какой-то из генераторов ломается, всегда можно заместить потерю энергией, вырабатываемой не только станциями «Мосэнерго», но и близлежащими станциями по линиям энергопередач.

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Напомним, пожара на ТЭЦ в Мытищах начался днём 11 июля. По первоначальным данным, загорелась цистерна с маслом. Гигантский огненный факел было видно даже из столицы.