В Муринском парке началась вырубка березовой рощи

В Калининском районе началась вырубка деревьев в Муринском парке, часть которого Смольный отдал компании «Анна Нова» под застройку второй очередью спорткомплекса «Нова Арена». Об этом 11 июля сообщают очевидцы в паблике «За сохранение Муринского парка» «ВКонтакте».

По словам жителей, застройщик обещал не пилить, а пересадить деревья, однако защитники парка усомнились, что переезд 40-летних деревьев возможен в принципе.

На видеозаписи, опубликованной местным жителем, видно, как рабочие спиливают березовую рощу. В комментариях некоторые призывают выйти на народный сход. В комментарии «Фонтанке» местный житель подтвердил, что направляется к месту вырубки.

Напомним, компания «Анна Нова» уже построила в Муринском парке один спорткомплекс, «добро» от Смольного на дальнейшую застройку парка фирма получила в 2018 году, подписав соглашение с городом на международном экономическом форуме.

Реклама



В апреле 2019 года состоялись общественные слушания, на которых жители высказались резко против проекта и потребовали сохранить березовую рощу, которую в настоящее время уничтожают. Мнение горожан, а также многочисленные акции протеста и сбор подписей и обращения к врио губернатора Александру Беглову пока никак не повлияли на ситуацию.