Покупать валюту онлайн теперь можно по зафиксированному курсу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» запустил уникальный сервис «Биржевой мост», позволяющий клиентам-физическим лицам покупать и продавать 14 валют в режиме онлайн по зафиксированному курсу. На сегодня новый сервис не имеет аналогов среди действующих предложений для розничных клиентов.

В рамках сервиса клиент получает возможность покупать и продавать валюту с отложенной датой расчетов. Для начала нужно внести обеспечительный взнос от 10%* от будущей суммы операции. На сумму взноса банк будет ежемесячно начислять проценты (ключевая ставка ЦБ-3%), а горизонт планирования удобной даты расчетов в будущем составит 365 дней.

Особенно востребованы конверсионные операции с обеспечительным взносом будут в период летних отпусков. Это удобно для клиентов-физлиц, планирующих поездку заранее, покупающих валюту специально для отпуска, например, раз в год.

«В банке «Санкт-Петербург» число контактов с клиентами в дистанционных каналах за 2016-2018 годы удвоилось – до 6 млн раз в месяц, при этом доля платежей онлайн достигла 80%, а доля открытия вкладов онлайн – 70%. В стратегии банка цифровизация является одним из приоритетов: банк намерен к 2022 году довести долю онлайн бизнеса до 90%», – отметила Оксана Сивокобильска, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург».

Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту необходимо открыть счет онлайн в любой из возможных валют, выбрать приемлемый для себя курс и зафиксировать его в дату заключения договора купли-продажи безналичной валюты, внеся обеспечительный взнос. В дату расчетов клиент обеспечивает сумму сделки на счете, получает валюту по зафиксированному курсу и обеспечительный взнос с начисленными на него процентами. Также сервис позволит задавать желаемое значение курса и устанавливать дату, до которой должна совершиться сделка**. Если в обозначенный период времени заданный курс достигается, то валюта покупается или продается.

*Стандартный размер составляет ~10%-12% от суммы конверсионной операции (фактическая величина обеспечительного взноса публикуется клиенту в интернет-банке перед подтверждением операции). В условиях высокой волатильности валютного рынка размер обеспечительного взноса может достигать до 20% от суммы конверсионной операции. Основной причиной, по которой Банк может выставить требование на внесение Клиентом дополнительного обеспечительного взноса помимо первоначального обеспечительного взноса, является существенное увеличение или уменьшение курса иностранной валюты (участвующей в расчетах по договору) на ПАО «Московская Биржа» или установленного Банком России. Досрочно расторгнуть договор купли-продажи нельзя. Клиент может заключить договор с обратным направлением операции (была покупка, стала продажа и наоборот). В этом случае Банк вернет Клиенту обеспечительный взнос в дату заключения нового договора и зачислит/удержит курсовую разницу в дату расчетов по ранее заключенному договору. **Поручение «Мой курс». Срок, в течение которого Банк может принять или отклонить ваше предложение, – до 30 дней. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»