Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +16
$ 63.02р
71.01р
18:16 12.07.2019
Расширенный поиск

Деньги
Публикуется на правах рекламы
11.07.2019 17:49
Печать

Покупать валюту онлайн теперь можно по зафиксированному курсу

Покупать валюту онлайн теперь можно по зафиксированному курсу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» запустил уникальный сервис «Биржевой мост», позволяющий клиентам-физическим лицам покупать и продавать 14 валют в режиме онлайн по зафиксированному курсу. На сегодня новый сервис не имеет аналогов среди действующих предложений для розничных клиентов.

В рамках сервиса клиент получает возможность покупать и продавать валюту с отложенной датой расчетов. Для начала нужно внести обеспечительный взнос от 10%* от будущей суммы операции. На сумму взноса банк будет ежемесячно начислять проценты (ключевая ставка ЦБ-3%), а горизонт планирования удобной даты расчетов в будущем составит 365 дней.

Особенно востребованы конверсионные операции с обеспечительным взносом будут в период летних отпусков. Это удобно для клиентов-физлиц, планирующих поездку заранее, покупающих валюту специально для отпуска, например, раз в год. 

«В банке «Санкт-Петербург» число контактов с клиентами в дистанционных каналах за 2016-2018 годы удвоилось – до 6 млн раз в месяц, при этом доля платежей онлайн достигла 80%, а доля открытия вкладов онлайн – 70%. В стратегии банка цифровизация является одним из приоритетов: банк намерен к 2022 году довести долю онлайн бизнеса до 90%», – отметила Оксана Сивокобильска, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург». 

Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту необходимо открыть счет онлайн в любой из возможных валют, выбрать приемлемый для себя курс и зафиксировать его в дату заключения договора купли-продажи безналичной валюты, внеся обеспечительный взнос. В дату расчетов клиент обеспечивает сумму сделки на счете, получает валюту по зафиксированному курсу и обеспечительный взнос с начисленными на него процентами. Также сервис позволит задавать желаемое значение курса и устанавливать дату, до которой должна совершиться сделка**. Если в обозначенный период времени заданный курс достигается, то валюта покупается или продается.

*Стандартный размер составляет ~10%-12% от суммы конверсионной операции (фактическая величина обеспечительного взноса публикуется клиенту в интернет-банке перед подтверждением операции). В условиях высокой волатильности валютного рынка размер обеспечительного взноса может достигать до 20% от суммы конверсионной операции. Основной причиной, по которой Банк может выставить требование на внесение Клиентом дополнительного обеспечительного взноса помимо первоначального обеспечительного взноса, является существенное увеличение или уменьшение курса иностранной валюты (участвующей в расчетах по договору) на ПАО «Московская Биржа» или установленного Банком России. Досрочно расторгнуть договор купли-продажи нельзя. Клиент может заключить договор с обратным направлением операции (была покупка, стала продажа и наоборот). В этом случае Банк вернет Клиенту обеспечительный взнос в дату заключения нового договора и зачислит/удержит курсовую разницу в дату расчетов по ранее заключенному договору. **Поручение «Мой курс». Срок, в течение которого Банк может принять или отклонить ваше предложение, – до 30 дней. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК «Эталон»
12.07.2019 18:12

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров «Атмосфера-PROFI», в котором участникам предлагают продемонстрировать свой талант и фантазию в создании дизайн-проектов интерьера квартир.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2019 17:47

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском платформы для сделок репо

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском нового функционала платформы для сделок репо Национального расчетного депозитария
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2019 16:40

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 полугодие 2019 года составила 2.1 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 1 полугодие 2019 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
ГК «КВС»
12.07.2019 12:35

ЖК «Жили-Были» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от ГК «КВС» по военной ипотеке.
ГК «КВС»
12.07.2019 11:53

Хорошая новость для тех, кто хочет продать свою квартиру

15 июля ГК «КВС» проводит День консультаций по вторичному рынку недвижимости.
Setl Group
12.07.2019 11:23

Setl Group завершил противоаварийные работы в особняке Веге

Холдинг Setl Group завершил первоочередные и противоаварийные работы в особняке Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.
ГК «Эталон»
12.07.2019 10:35

Завершены монолитные работы в корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.07.2019 18:00

Готовность номер один: построен новый «Образцовый квартал»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила о завершении строительства очередного малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4» в Пушкинском районе.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.07.2019 17:49

Покупать валюту онлайн теперь можно по зафиксированному курсу

Банк «Санкт-Петербург» запустил уникальный сервис «Биржевой мост», позволяющий клиентам-физическим лицам покупать и продавать 14 валют в режиме онлайн по зафиксированному курсу. На сегодня новый сервис не имеет аналогов среди действующих предложений для розничных клиентов.
Setl City
11.07.2019 16:42

ЖК «Зеленый квартал» аккредитован по программе военной ипотеки

Кредит предоставляет Банк «Санкт-Петербург». Предложение доступно клиентам «Петербургской Недвижимости».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
11.07.2019 15:06

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года

11 июля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейными» покупателями стали Андрей и его супруга Виктория, которые приобрели квартиру в жилом комплексе BOTANICA, строящемся в Петроградском районе вблизи Ботанического сада.
ГК «Ленстройтрест»
11.07.2019 13:28

Коммерческие помещения в ЖК «Юттери» растут в цене

ГК «Ленстройтрест» повышает стоимость коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в финском квартале «Юттери». В зависимости от площади лота цена увеличится от 5 000 до 20 000 рублей за квадратный метр.