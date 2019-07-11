СМИ: Таможенников позвали на награждение, но там их ждали бойцы ФСБ. Девятерых сотрудников подозревают в получении взяток

Несколько сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Как сообщает телеканал РЕН ТВ, таможенников якобы позвали на награждение, но там их поджидали сотрудники управления «К» ФСБ. Всего, по данным издания, были задержаны 8 рядовых сотрудников и старший смены.