ВЦИОМ: Больше половины предпринимателей недовольны условиями ведения бизнеса в России и не верят в их улучшение

Российские предприниматели не считают благоприятными условия ведения бизнеса в стране. Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) говорит, что некомфортно себя чувствуют 71% опрошенных. Только 15% уверены, что государство что-то предпринимает для поддержки и развития бизнеса. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного 11 июля.

По мнению 81% респондентов, на бизнесе негативно сказывается уровень благосостояния граждан. Кроме того, к факторам, которые оказывают негативное влияние на условия ведения бизнеса в РФ, предприниматели отнесли распространенность коррупции (72%) и уровень цен на энергоносители (71%), уровень защищенности собственника (32%), а также нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса (29%).

51% опрошенных не питают надежд по отношению к будущему. Они считают, что в течение пяти лет условия для ведения бизнеса будут только ухудшаться.