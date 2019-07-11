«Недопустимая так называемая помощь». Чиновник объяснил, как получилось, что людей через размыв переносили в ковше экскаватора

Сильные дожди устроили «аттракционы» не только в Петербурге, где машины поплыли, а люди выбирались из луж по пояс в воде. В Красноярском крае ливень размыл дорогу, и людей через бурлящую воду переправлял экскаваторщик – в ковше своей машины.

Неделю назад в Канске ввели режим ЧС из-за подтопления — река Кан вышла из берегов. 10 июля в пригородном посёлке Строителей после дождя размыло дорогу полностью. Спецтехника, в том числе экскаватор, вела ремонт. Очевидец снял оригинальную «переправу» на видео, и оно прогремело после публикации местным каналом «Лимон ТВ».

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Чиновники возмущены. 11 июля местные СМИ публикуют их комментарии. Зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов заявил, что действия водителя экскаватора недопустимы, будет проведена служебная проверка, и «виновник» может быть наказан.

Как передаёт «ТРК 7», в пресс-службе правительства края отметили, что большая часть дорог в Канском районе уже восстановлена, но местами, в том числе в посёлке Строителей, работы продолжаются. Вчера на дороге, которая попала на видео, действовала подрядная организация: к вечеру в траншею уложили водоотводную трубу, а дорогу засыпали. Делал этот как раз тот экскаваторщик, который переносил людей на «другой берег».

«При этом выяснилось, что из-за слабого контроля со стороны администрации города экскаваторщик, выполняющий данные работы, в качестве так называемой помощи жителям для прохода через разрытую часть использовал ковш экскаватора», – цитирует слова Цыкалова издание «Енисей».

Администрации города указано на недопустимость подобных инцидентов и необходимость усиления контроля за работой на объектах, подчёркивает Цыкалов. Сейчас глава Канска, по его словам, проводит служебное расследование с привлечением органов трудовой инспекции и проверки соблюдения техники безопасности при проведении работ, сообщает «ТВК 6».