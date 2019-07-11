Затишье перед бурей: после «легкого» вторника за среду на дорогах Ленобласти пострадали 30 человек, треть - дети

За 10 июля в Ленинградской области при 55 зафиксированных ДТП пострадали 30 человек. Причем всего в семи авариях. На фоне предыдущего дня, когда травмы получили лишь 5 человек, это особенно контрастно. В Петербурге же, напротив, аварий было даже меньше, в том числе тяжелых.

Из тридцати пострадавших по области десять – дети, сообщает 11 июля Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Из двоих погибших один – тоже ребенок.

Так, в Сланцевском районе столкнулись встречные Hyundai Sonata и Hyundai i40. В результате один человек погиб и девять пострадали. Среди них двое детей. Под Токсово вечером 10 июля в столкновении встречных KIA Sportage и Citro?n C4 пострадали оба водителя, взрослая пассажирка и двое детей.

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На трассе «Кола» произошло сразу несколько серьезных аварий. Около 20 часов у деревни Лужа в Кировском районе на «встречке» столкнулись Volkswagen и Honda. В результате пострадали женщина-водитель «Фольксвагена» и два пассажира «Хонды»: взрослый и ребенок.

А несколькими часами ранее в Лодейнопольском районе, на 186-м километре «Колы» КамАЗ снес стоявшие на поворот Datsun, Volkswagen Golf и Honda Accord. В результате в «Датсуне» погибла девочка 2005 года рождения, а женщина-водитель и 17-летняя пассажирка получили травмы средней степени тяжести.

Также травмы средней степени тяжести получили пассажиры двух других легковушек. В «Фольксвагене» пострадали девушки 18 и 22-х лет, в «Хонде» – 52-летний мужчина и женщины 32-х и 53-х лет.

Еще четверо подростков получили травмы в Киришском районе. В седьмом часу вечера на подъезде к деревне Посадников Остров несовершеннолетний водитель без прав не справился с управлением Renault Logan, и машина перевернулась на крышу. Двоих подростков доставили в больницу, еще двое от госпитализации отказались.

В Петербурге за 10 июля сотрудники ГИБДД зафиксировали 318 дорожных аварий. Пострадавшие были лишь в четырех. Травмы получили шестеро взрослых и один ребенок. На Витебском проспекте в ДТП серьезно пострадал водитель автомобиля, который помогал другому автомобилисту чинить сломавшуюся на дороге машину. В них въехал мужчина на Infiniti.