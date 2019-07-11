Глава Пенсионного фонда РФ подтвердил задержание своего заместителя

Руководитель ПФР Антон Дроздов подтвердил задержание зампредправления Алексея Иванова по подозрению в даче взятки.

«Они его задержали. По всей ситуации оказываем содействие», – об этом 11 июля Дроздов рассказал РИА Новости.

Ранее российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что следователи 10 июля начали проверку Иванова. В ПФР заверили, что работа продолжается, а фонд сотрудничает со следствием.

В Кремле знают о задержании чиновника, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать это дело.