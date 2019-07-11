Происшествия
Глава Пенсионного фонда РФ подтвердил задержание своего заместителя
Руководитель ПФР Антон Дроздов подтвердил задержание зампредправления Алексея Иванова по подозрению в даче взятки.
«Они его задержали. По всей ситуации оказываем содействие», – об этом 11 июля Дроздов рассказал РИА Новости.
Ранее российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что следователи 10 июля начали проверку Иванова. В ПФР заверили, что работа продолжается, а фонд сотрудничает со следствием.
В Кремле знают о задержании чиновника, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать это дело.
Справка:
Алексей Иванов начал работать в структурах ПФР с 2016 года, когда он занял должность советника предправления фонда. На следующий год его повысили до заместителя председателя правления. В зону его компетенции попали вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности и электронных услуг фонда. В 2002 году он начал сотрудничать с коммерческими структурами. В следующие 4 года он занимал руководящие должности в различных компаниях по реализации проектов в сфере информационных технологий.