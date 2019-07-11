Мутко добился разрешения посещать Олимпиады. Спортивный арбитражный суд встал на его сторону

Апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS). Это означает, что бывший министр спорта России сможет посещать Олимпийские игры без ограничений.

«Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение, вынесенное в отношении Мутко исполкомом МОК от 5 декабря 2017 года, аннулировано», – говорится в официальном решении, опубликованном 11 июля.

Напомним, что МОК по итогам работы дисциплинарной комиссии Денниса Освальда признал 43 российских спортсмена виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. 5 декабря исполком МОК на заседании принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и допуске спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане только при выполнении ряда критериев и в статусе «Олимпийский атлет из России» под нейтральным флагом. Также МОК пожизненно отстранил ряд руководителей по итогам расследования допинговой программы Сочи-2014. Среди них был назван Мутко.

В результате расследования доказательств причастности министра спорта к манипуляциям с допинг-пробами на Играх-2014 не обнаружили, но все равно посчитали его ответственным за произошедшее. Виталий Мутко отказался признать выводы комиссии. 26 декабря 2017 года он подал жалобу в CAS.