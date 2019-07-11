Прокуратура Амурской области проверила доход местного депутата в 3 копейки. И обличила его в неправде

Прокурора Амурской области заинтересовали сведения о доходах и имуществе, которые предоставил депутат Законодательного собрания региона. Политик утверждал, что за прошлый год заработал менее рубля.

«Надзорными мероприятиями установлено, что в декабре 2018 года депутат получил от трудовой деятельности доход в сумме более 92 тысяч рублей», – сообщает 11 июля надзорный орган по итогам проверки.

Ведомство настаивает, что народный избранник, имя которого в релизе не называется, нарушил требования федерального закона «О противодействии коррупции».

Областной прокурор Руслан Медведев внес представление, чтобы устранить нарушения антикоррупционного законодательства.

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По данным местных СМИ, речь идет о представителе ЛДПР по имени Сергей Труш.

Ранее стало известно, что 11 региональных депутатов в РФ не заработали в 2018 году ничего. Еще 48 народных избранников заявили, что их доход был ниже прожиточного минимума. В опубликованном на YouTube ролике жириновец Сергей Труш заявил, что не получает зарплату как депутат, а его низкий заработок связан с тем, что «страна в … , и я вместе с ней».