Факел на Северной ТЭЦ потушили, но площадь пожара увеличилась в 4 раза

Пожарные потушили факельное горение на территории Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах днем 11 июля. При этом площадь возгорания увеличилась в 4 раза.

«Факельное горение ликвидировано», – заявил источник РИА Новости в пресс-службе Минэнерго.

В свою очередь, глава Мытищ Виктор Азаров заявил, что возгорание локализовано.

Данные по пострадавшим разнятся: разные источники пишут о 5-7 пострадавших, при этом тяжелого вреда здоровью нет.

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Площадь пожара увеличилась с 200 до 800 квадратных метров. С огнем борются два пожарных поезда и два вертолета. Из Москвы дополнительно на место направлены 50 единиц техники.

По информации Минэнерго, загорелась цистерна с маслом.