Из-за пожара ТЭЦ в Мытищах прекращает работу. Электричество пустят по резервным схемам

Пожар на ТЭЦ в Мытищах не отразится на потребителях электроэнергии в Москве и области. Об этом заявили в Министерстве энергетики РФ 11 июля.

«Станция снижает мощность до ноля, риска нарушения энергоснабжения потребителей нет. Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях», — цитирует ведомство радиостанция «Говорит Москва».

По утверждению ведомства, горит цистерна с маслом. Ранее сообщалось, что возгорание произошло на станции высокого давления.

При пожаре есть пострадавшие. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

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На сайте компании «Мосэнерго» сообщается, что ТЭЦ-27 обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи. В качестве основного и резервного топлива на ней используется природный газ.