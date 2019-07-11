Готовность номер один: построен новый «Образцовый квартал»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила о завершении строительства очередного малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4» в Пушкинском районе.

8 июля 2019 года на готовый объект получено Разрешение на ввод в эксплуатацию №78-16-37-2019. Идёт оформление собственности, это завершающий этап работы застройщика. Впереди волнительный момент – вручение ключей и передача квартир новосёлам.

Жилой комплекс состоит из трёх пятиэтажных кирпично-монолитных домов, построенных из сертифицированных материалов с применением прогрессивных европейских технологий. Комплекс включает в себя 235 квартир от просторных однокомнатных до эргономичных «трёшек» больше 100 кв. метров. Высота потолков составляет от 2,75 до 4,5 метров на мансардных этажах. В домах установлены бесшумные лифты производства Швейцарии, автономные газовые котельные, внедрена система отопления «тёплый водяной пол». Изюминкой жилого комплекса стали «французские» балконы. Панорамное остекление применено не только в квартирах (в том числе на балконах и лоджиях), но и в подъездах, и в просторных входных группах, что создаёт стильный современный образ.

Квартиры сдаются с подготовкой под «чистовую» отделку. Выполнено благоустройство и озеленение двора, оборудованы игровая и спортивная площадки. На придомовой территории спроектировано 181 машиноместо.

ЖК «Образцовый квартал 4» продолжает развитие проекта «На Царскосельских холмах», философия которого – комфортная городская жизнь вдали от шума и пробок. Местоположение новостроек позволяет жителям удобно добираться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Волхонскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. За 15-20 минут можно доехать до метро «Московская», Звёздная, «Купчино». РЖД планирует открытие платформы «19 км» направления Санкт-Петербург–Луга. Это позволит за полчаса оказаться на Балтийском вокзале.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» 9рядом с «Образцовыми кварталами). Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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