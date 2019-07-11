Проектированием платной дороги за 690 млн рублей через Петербург может заняться компания из санкционного списка США, ЕС и Украины

На конкурс, в ходе которого определится проектировщик участка платной дороги от Витебского проспекта до КАД, заявился лишь один участник — АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Последний день подачи заявок на проектирование широтной магистрали скоростного движения (народное название — Восточный скоростной диаметр) — 10 июля. Это означает, что либо конкурс будет проводиться заново, либо проектировщиком станет «Институт Гипростроймост». Компания попала в санкционный список США, Евросоюза и Украины за участие в создании Крымского моста. «Институт Гипростроймост» разрабатывал проект переправы. Игроки рынка называют компанию близкой к семье Ротенбергов.

Конкурс проводит АО «ЗСД» – юрлицо, принадлежащее Смольному. Нужен подрядчик, который за 690 млн рублей разработает проектно-сметную документацию для участка платной дороги. Согласно техзаданию, будущий проектировщик должен на бумаге создать отрезок дороги от Витебского проспекта до КАД до 30 апреля 2020 года. Проект еще одного участка широтной магистрали скоростного движения от примыкания к ЗСД в районе Благодатной до Витебского проспекта выполнит АО «Институт Стройпроект», с которым в апреле заключили контракт на 400 млн рублей.