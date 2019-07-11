В Финляндии вслед за технологичной «парковкой» для собак открылся киоск с мороженым для четвероногих

В финском городе Ханко 11 июля открылся первый в стране киоск, где продаётся мороженое для собак, сообщает Yle.

Хозяева, которые хотят побаловать своих питомцев, могут выбрать один из трёх вкусов: лосось, печень или лосятина. Кошкам такое мороженое тоже подходит. Оно изготавливается из безлактозного йогурта, не содержит сахара или клейковины. Лакомство для четвероногих дороже, чем для людей, — порция весом в 120 г стоит 4,90 евро.

"Мы хотим, чтобы животные в летнее время тоже могли освежиться и насладиться вкусностями, как и люди", – говорит предприниматель Элина Эклёф.

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Такое же мороженое продаётся и в некоторых финских зоомагазинах, однако это, наверное, не самое необычное, что можно там найти. В одной из сетей, например, есть собачье пиво и розовое вино. Кроме названия, ничего общего с человеческими напитками у них нет — они не содержат алкоголя, сдобрены полезными веществами, а по вкусу напоминают больше бульон или морс.

Однако киоск с мороженым — не единственная новинка этого лета для собачников в Суоми. Так, в одном из супермаркетов города Эспоо открылась технологичная «парковка» для собак. Это специальные боксы, в которых можно оставить питомца во время шопинга. Такая конура на магнитном замке работает с помощью приложения и при этом бесплатна. От обычных собачьих парковок, которые кое-где встречаются в Финляндии, эта отличается своей «начинкой»: бокс дезинфицируется ультрафиолетом после каждого «клиента», в нём есть тёплый пол и вентиляция.

В Финляндии, по данным Статистического центра, насчитывается 700 тысяч собак (при населении в 5,5 млн человек), и эта цифра с каждым годом растёт.