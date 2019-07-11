Счетная палата обнаружила, что в списке дорогих машин нет Tesla и Bugatti. Страдают регионы

Счетная палата выяснила, что в перечень дорогостоящих автомобилей, за которые уплачивается повышенный налог, Министерство промышленности и торговли не включило Tesla Model S, Bugatti Veyron и Mercedes S63 АМG Limousine L. Получается, что российские владельцы этих автомобилей платили транспортный налог по тем же ставкам, что и владельцы Renault Logan.

В перечень, который ежегодно публикуется Минпромторгом, входят автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей и возрастом моложе трех лет. Перечень этот занимает более 50 страниц, и в нем несколько тысяч моделей роскошных марок, среди которых Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Aston Martin и другие. Для них действует транспортный налог с повышающим коэффициентом, причем доход от этого налога, согласно законодательству, идет в местные бюджеты. Таким образом, подчеркивает Счетная палата, в данном случае, когда некоторые дорогие машины оказываются вне перечня, бюджеты на местах недополучают положенные по закону деньги.

В опубликованном по результатам проверки пресс-релизе Счетной палаты, озаглавленном «Регионы Российской Федерации недополучают имущественные налоги», содержится призыв «совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей», чтобы сделать его более простым, логичным, и чтобы те, кому положено, платили повышенные ставки налогов.