При возгорании на Северной ТЭЦ в Подмосковье пострадали 8 человек. К месту ЧП направлен пожарный поезд

Восемь человек пострадали при пожаре на территории Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах.

Об этом днем 11 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. По данным проекта Baza, это сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью. Якобы огонь уже перекинулся на общежитие, расположенное рядом с ТЭЦ-27, но в областном ГУ МЧС ранее заявляли, что жилому фонду огонь не угрожает.

Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. При этом, по данным «Открытых медиа», горит не сама ТЭЦ, а станция высокого давления на территории принадлежащей «Газпрому» электростанции.

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К месту ЧП выдвинулся пожарный поезд. Привлечены уже порядка 80 человек и 20 единиц техники.

Движение на Осташковском шоссе в сторону области перекрыто, сообщили в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.