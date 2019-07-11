При поддержке Альфа-Банка построен рыболовный траулер стоимостью 33 млн евро

фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»

При поддержке Альфа-Банка построен первый из двух рыболовных морозильных траулеров ГК «ФЭСТ». Стоимость каждого судна — 33 млн евро, общий объем инвестиционного проекта — 66 млн евро. Объем предоставленного банком финансирования — 47 млн евро.

Сегодня на верфях петербургского судостроительного завода «Пелла» состоялась церемония спуска на воду первого судна "Скорпион" с участием министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Передача судна заказчику запланирована на 2020 год.

Траулеры будут эксплуатироваться в Баренцевом море. Они предназначены для добычи донных видов рыб, в числе которых треска, пикша, палтус, донный морской окунь, а также для переработки рыбы на борту судна. Длина каждого судна – 61 метр, валовая вместимость – 1650 тонн. Технические характеристики позволяют добывать до 10 тысяч тонн биоресурсов ежегодно. Судна будут оснащены современным оборудованием для сортировки, обезглавливания, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша и утилизации производственных отходов.

«Отвечая на потребность рыбной отрасли в существенном обновлении флота, Альфа-Банк с готовностью финансирует инвестиционное строительство судов. Мы также активно работаем с рыбопромышленными компаниями по направлению кредитования, расчетного обслуживания, конвертации валют и валютного контроля», — подчеркнул заместитель председателя правления Альфа-Банка, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Андрей Чулак.

Ранее ГК «ФЭСТ» и Альфа-Банк уже имели опыт партнерства при строительстве рыбопромысловых судов. В 2011-2013 годах при финансовой поддержке Альфа-Банка на верфи «Ульяник» в Хорватии был построен современный траулер «Таурус» с тремя рыбофабриками на борту. В настоящее время судно работает в составе флота ГК «ФЭСТ».

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