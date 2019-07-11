Житель Татарстана рассказал о неделях рабства на ферме полицейских. СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело о похищении человека возбудили в Татарстане после заявления местного жителя. Он утверждает, что его принуждали к труду на ферме, принадлежащей семье полицейских.

Как пишет «Медиазона» 11 июля, житель Нурлатского района республики Идрис Садыков рассказал, что в начале мая работающие в полиции братья Динар и Ленар Гафиятовы увезли его на ферму своего отца. Мужчину якобы в течение нескольких недель избивали и заставляли трудиться.

После того, как родственники написали заявление о пропаже, Садыкова привезли в отдел полиции и принудили расписаться в протоколе, где утверждалось, что всё это время он работал на другого человека. Позже его вернули на ферму, но через несколько дней снова отпустили.

В Следственном комитете заявили, что пока дело возбуждено по факту, а не в отношении конкретных лиц. В региональном МВД заявили о начавшейся проверке.