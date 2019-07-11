ФСБ пришла в администрацию Колпино. Контракты на обеды для детсадов и больниц отдавали «своим»

Оперативники госбезопасности обыскивают кабинеты в администрации Колпинского района Петербурга. По версии следствия, конкурсы на полмиллиарда по поставке еды в бюджетные учреждения разыгрывали по предварительной договоренности.

Факт следственных мероприятий 11 июля «Фонтанке» подтвердил глава администрации Колпино Анатолий Повелий, добавив, что не имеет права их комментировать. По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД, оперативное сопровождение осуществляет Служба экономической безопасности региональной ФСБ. Статья редкая — 178 УК — ограничение конкуренции, в данном случае — причинившее особо крупный ущерб либо повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, преступная схема была разработана в 2016-2018 годах. Авторами стали неустановленные лица, которые действовали от имени самой администрации, а также ООО «Юридическое бюро «Авангард». В результате было заключено соглашение по разделу рынка между несколькими поставщиками: ООО «Евроспецсервис», «Артис-Детское питание», «СПб Спец Строй», ООО «НУР», «Специализированная торговая компания», ООО «База Мария», «Лимак Нева» и «Невская дистрибьюторская компания» (силовики прошли также по адресам компаний). За счет победы на конкурсах по поставке еды, а также организации питания в детсадах и лечебных учреждениях района, компании получили доход более чем на 450 млн рублей.

Сообщается, что неустановленные лица в администрации нарушили закон о защите конкуренции в тот момент, когда передали ООО «Юридическое бюро «Авангард» функции по подготовке конкурсной документации для проведения закупок и составлению протоколов по рассмотрению заявок.

По информации «Фонтанки», после мероприятий следствие планирует задержание фигурантов.