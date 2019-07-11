На ТЭЦ в Мытищах горит станция высокого давления. Даже проезжающим автомобилистам жарко

Станция высокого давления загорелась на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах утром 11 июля. На место направлено более десятка расчетов.

О горении на станции высокого давления сообщает РИА Новости.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет о том, что в деревню Челобитьево городского округа Мытищи направлено большое количество подразделений МЧС. Источник агентства не исключает, что причиной возгорания был взрыв.

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По словам очевидцев, столб огня виден из разных районов Москвы. «Шум пламени слышен сквозь шум МКАД», — отмечают автомобилисты. Они также добавляют, что даже в машинах ощущается жар от пламени.

Информации о пострадавших пока нет. Рядом с ТЭЦ находится торговый центр «Июнь».

Мытищинская ТЭЦ-27 введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции – 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.