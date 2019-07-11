«Фонтанка» собирает невыполненные обещания застройщиков по благоустройству

Любой рекламный проспект новостроек обещает потенциальным покупателям квартир райские кущи на придомовой территории: озеленение, благоустройство, необычные детские площадки и инфраструктуру для занятий спортом на открытом воздухе, безопасность, иногда — даже ландшафтный дизайн территории вокруг ЖК.

Но жильцы, заселившись, зачастую видят из окон картину, даже отдаленно не напоминающую обещанное благоустройство. В связи с этим «Фонтанка» объявляет конкурс «Обещания застройщиков».

Уважаемые читатели, присылайте адреса и фотографии придомовых территорий с фотографиями и описанием различий между тем, какое благоустройство было в рекламе ЖК и каким оно получилось в действительности, на почту mail@fontanka.ru с пометкой «Обещания застройщиков».

Все присланные фотографии будут использованы для материала, наглядно демонстрирующего различия между картинкой, которую показывают покупателям, и реальностью.