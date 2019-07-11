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Строительство
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11.07.2019 11:36
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Setl Group построил новый участок Комендантского проспекта

Setl Group построил новый участок Комендантского проспекта

Setl City

Современную шестиполосную магистраль со светофорами, разметкой, знаками и велодорожками построил Setl Group в Приморском районе.

По новому участку Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки уже началось автомобильное движение. Все строительные работы, а также подготовку проектной и рабочей документации выполнял холдинг Setl Group.

Новая трасса длиной 900 метров представляет собой шестиполосную магистраль с местным увеличением до восьми полос. На ней уже установлены все необходимые знаки дорожного движения и светофоры, современные фонари, а на асфальт нанесена разметка. Аккуратные пешеходные дорожки отделены от проезжей части ограждениями и зелеными газонами. А велосипедисты теперь могут проехать по Комендантскому по специальной, выделенной для них полосе.

Setl City
Setl City

Для безопасности местных жителей съезды с проспекта и въезды во дворы оборудованы лежачими полицейскими. Setl Group также позаботился об остановках общественного транспорта – они стеклянные, нейтральных цветов, и гармонично смотрятся на фоне домов квартала комфорт-класса «Чистое небо».

Строительство продолжения Комендантского проспекта – лишь часть масштабных дорожных работ, которые выполняет холдинг Setl Group. Компания уже построила множество внутриквартальных дорог и магистралей в рамках своего проекта «Чистое небо». В мае текущего года Setl Group приступил к строительству продолжения Плесецкой улицы на запад от Комендантского проспекта. Дорога будет проложена до перекрестка с Верхне-Каменской улицей возле 6-й очереди жилого комплекса.

Setl City
Setl City

Новый участок Плесецкой улицы представляет собой двухполосную дорогу длиной 200 метров с «карманом» и парковочными местами. Девелопер оформит пешеходные дорожки, а также установит необходимые знаки дорожного движения. Плановый срок завершения строительства участка Плесецкой ул. – ноябрь текущего года.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

 

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