«Следственным органам оказывается необходимое содействие». СМИ узнали, что замглавы Пенсионного фонда РФ может быть задержан

В отношении зампредправления Пенсионного фонда России Алексея Иванова 10 июля начали проводить следственные действия. В ПФР заявили о сотрудничестве со следствием.

«Иванова подозревают в получении взятки (статья 290 УК). По словам другого собеседника, задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис», – сообщает 11 июля РБК.

По данным TAdviser, Иванова задержали. Но источник РБК не смог подтвердить эту информацию.

В Пенсионном фонде РФ рассказали, что работа продолжается в «штатном режиме». «Следственным органам оказывается необходимое содействие», – заверили в ПФР.