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«Следственным органам оказывается необходимое содействие». СМИ узнали, что замглавы Пенсионного фонда РФ может быть задержан
В отношении зампредправления Пенсионного фонда России Алексея Иванова 10 июля начали проводить следственные действия. В ПФР заявили о сотрудничестве со следствием.
«Иванова подозревают в получении взятки (статья 290 УК). По словам другого собеседника, задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис», – сообщает 11 июля РБК.
По данным TAdviser, Иванова задержали. Но источник РБК не смог подтвердить эту информацию.
В Пенсионном фонде РФ рассказали, что работа продолжается в «штатном режиме». «Следственным органам оказывается необходимое содействие», – заверили в ПФР.
Справка:
Алексей Иванов начал работать в структурах ПФР с 2016 года, когда он занял должность советника предправления фонда. На следующий год его повысили до заместителя председателя правления. В зону его компетенции попали вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности и электронных услуг фонда. В 2002 году он начал сотрудничать с коммерческими структурами. В следующие 4 года он занимал руководящие должности в различных компаниях по реализации проектов в сфере информационных технологий.