«Петербургский метрополитен» не стал заключать контракт с конкурентом «Метростроя» на реконструкцию депо «Дачное» за 4 млрд рублей

ГУП «Петербургский метрополитен», разыскивавший подрядчика для расширения депо «Дачное», решил не заключать контракт по итогам тендера, в котором заявка «Метростроя» была отклонена. Второй участник, компания «Фортесс», справившаяся с заполнением документации, оказалась готова сбросить цену с 4,4 млрд до 4,38 млрд рублей, но ей это не помогло. Протокол заседания комиссии размещен 11 июля на сайте госзакупок.

Однако госпредприятие, обслуживающее подземку, приняло решение не заключать контракт по итогам тендера, ссылаясь на то, что из-за допуска лишь одного участника процедура не состоялась. Отмечено и то, что реконструкция депо не требует срочности. Как следует из техзадания на реконструкцию, расширенное депо «Петербургский метрополитен» ждал к 24 июля 2022 года.

Напомним, что заявку «Метростроя» не допустили до участия в торгах из-за неправильно указанных характеристик товаров, которые планирует применить в ходе реконструкции депо. Также компания предоставила устаревшую выписку из реестра саморегулируемых организаций.