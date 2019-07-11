Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +15
$ 63.80р
71.56р
12:30 11.07.2019
Расширенный поиск

Город
11.07.2019 12:02
Печать

Ремонты идут фронтом: закрыты набережные в центре, на очереди Троицкий мост

Ремонты идут фронтом: закрыты набережные в центре, на очереди Троицкий мост

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Серьёзные ограничения движения вводятся в центре Петербурга: закрыты две набережные, в выходные перекроют Троицкий мост. Ремонты охватили весь город: на Гражданском меняют асфальт, улица Профессора Попова частично закрыта. На очереди в том числе Московский проспект в Шушарах и проспект Ленина в Красном Селе. На Богатырском, по словам горожан, ненадолго закрывали движение утром 11 июля, но потом открыли. Впрочем, работы в этом районе продолжатся. 

"Фонтанка" предупреждала в материале "Здесь закроют, там ограничат. Встанем от Благовещенского моста до Народной": после того, как 25 июня в ГАТИ утвердили новую порцию перекрытий города из-за ремонтов, особенно тяжело придется в районе выезда на трассу "Кола", а также на проспекте Просвещения.

 По информации ГАТИ, Дирекция транспортного строительства ведёт текущий ремонт, из-за которого вводятся следующие ограничения:

  • с 11 по 14 июля закрываются Дворцовая набережная от Дворцового проезда до Фонтанки и набережная Кутузова от Фонтанки до Литейного моста, а также ограничивается движение транспорта на набережной Лебяжьей канавки, у дома 1 по Миллионной улице;
  • с 11 по 12 июля ограничивается движение транспорта по Суворовской площади у дома 4 по Дворцовой набережной;
  • с 13 по 14 июля закрывается движение транспорта по Троицкому мосту и Суворовской площади, а также ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому проспекту у Петровской набережной.

Из-за перераспределения потоков в центре города, по данным "Яндекса", стало плотнее обычного, но коллапса не наблюдается. 

Реклама

Ремонты идут фронтом: закрыты набережные в центре, на очереди Троицкий мост

Начинается ремонт дорожного покрытия и на проспекте Ленина в Красном Селе – центральной трассе этого города, превращающейся дальше в федеральную автодорогу "Нарва". Движение будут ограничивать поэтапно (подробности на странице ГАТИ "ВКонтакте") с 12 июля по 20 сентября. Пока с 12 июля до 8 утра 28 июля ограничивается движение от Авиационной улицы до улицы Освобождения, включая перекрестки. 

Уже начались работы на улице Профессора Попова и на Гражданском проспекте. 

Из-за прокладки электрокабеля ПАО "Ленэнерго" на П.С. до 24 июля:

  • закрывается направление движения по Попова от Барочной улицы к улице Даля;
  • закрывается направление движения по Попова от проспекта Медиков к Каменноостровскому проспекту;
  • закрывается направление движения по набережной Карповки от улицы Даля к Барочной улице;
  • закрывается направление движения по улице Даля от Профессора Попова к Карповке;
  • ограничивается движение по Барочной улице от Карповки до Профессора Попова;
  • ограничивается движение на пересечении улицы Профессора Попова и Барочной улицы с закрытием проезда на Песочную набережную. 

До 8 августа поэтапно (подробности у ГАТИ) ограничивается движение на Гражданском, где ГКУ "Дирекция транспортного строительства" обновляет асфальт. Пока это касается участка от проспекта Непокоренных до улицы Гидротехников, включая перекресток с улицей Фаворского, и участка от проспекта Науки до Северного проспекта, включая перекресток с проспектом Науки.

С 13 по 14 июля в связи с производством работ по прокладке электрокабеля ПАО "Ленэнерго" ограничивается движение транспорта по Полевой Сабировской улице у Рубежной улицы. А из-за прокладки инженерных сетей строительной компанией с 13 по 22 июля ограничивается движение транспорта на пересечении Коломяжского проспекта и Богатырского проспекта, затем с 23 июля по 8 августа – по Богатырскому от Коломяжского до проспекта Испытателей. Вместе с тем горожане в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте" пишут, что утром 11 июля закрывали движение на другом участке Богатырского проспекта, от перекрестка с проспектом Сизова и Полевой Сабировской и до перекрестка с Байконурской. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГАТИ, подрядчик  – "А-Проект" -  ввёл ограничения на Богатырском самовольно (здесь уже несколько лет ведётся капитальный ремонт Богатырского), он уже привлечён к ответственности, но решил судиться с ГАТИ. Участок планируется открыть для транспорта 1 сентября.

Перекрытие утром 11 июля на Богатырском

С 13 по 14 июля из-за прокладки инженерных сетей "Метростроем" закрывается движение по Южному шоссе от Бухарестской улицы до дома 59 по Южному шоссе.

С 13 июля по 1 августа в связи с производством работ по ремонту дороги ограничивается движение транспорта по Московскому шоссе в посёлке Шушары от Курьерского проезда до 3-го Бадаевского проезда. Ограничения не будут действовать с 14:00 по воскресеньям до 12:00 по понедельникам, обещает ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

С 13 июля по 8 августа в связи со строительством газопровода ООО "ПетербургГаз" ограничивается движение транспорта по Аптекарской набережной от улицы Академика Павлова до проспекта Медиков, включая перекрёстки.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»
11.07.2019 11:52

При поддержке Альфа-Банка построен рыболовный траулер стоимостью 33 млн евро

При поддержке Альфа-Банка построен первый из двух рыболовных морозильных траулеров ГК «ФЭСТ». Стоимость каждого судна — 33 млн евро, общий объем инвестиционного проекта — 66 млн евро. Объем предоставленного банком финансирования — 47 млн евро.
Setl City
11.07.2019 11:36

Setl Group построил новый участок Комендантского проспекта

Современную шестиполосную магистраль со светофорами, разметкой, знаками и велодорожками построил Setl Group в Приморском районе.
Группа ЦДС
11.07.2019 11:17

Группа ЦДС развивает улично-дорожную сеть в ЦДС «Московский»

К 15 августа в жилом комплексе ЦДС «Московский» будут завершены работы по созданию двух участков дорог протяженностью 260 м.
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
11.07.2019 10:49

«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам первого полугодия 2019 года

В первом полугодии 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 7,7 млрд рублей, что на 38% больше чем в январе-июне 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 51%.
ГК «Полис Групп»
10.07.2019 17:21

Эксперты ГК «Полис Групп»: стоимость строительства в городе и области сравнялась

Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России на второе полугодие 2019 года составил 45,1 тыс. руб. Такие данные представил Минстрой. Соответствующий приказ опубликован в «Российской газете». Также в документе закреплен аналогичный показатель для каждого субъекта РФ на 3 квартал 2019 г.
«Главстрой Санкт-Петербург»
10.07.2019 16:10

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает новые программы беспроцентной рассрочки

«Главстрой Санкт-Петербург» представляет новые программы беспроцентной рассрочки на приобретение квартир. Вносить оплату можно в течение одного, трех или шести месяцев, а также до сдачи дома в эксплуатацию.
Группа ЦДС
10.07.2019 15:17

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 1 ЦДС «Московский»

Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 1 жилого комплекса ЦДС «Московский». В ближайшее время на сайте застройщика будет размещен график осмотра квартир.
фото предоставлено СК ГАЙДЕ
10.07.2019 15:10

Спокойствие для всей семьи на воде и на суше – вместе с ГАЙДЕ

Традиционным партнером заплыва «Фонтанка-SUP» является СК ГАЙДЕ, обеспечившая страховой защитой всех участников, и принимавшая участие в самом заплыве в прошлом году.
Setl City
10.07.2019 14:58

«Петербургская Недвижимость» предложит инвесторам уникальные коммерческие помещения

Завтра, 11 июля, компания выпускает в продажу новые помещения для бизнеса в ЖК «Pulse на набережной». Благодаря продуманному архитектурному решению над ними отсутствуют жилые этажи.
Setl City
10.07.2019 12:34

Setl Group начал строить 8-этажную очередь ЖК «Солнечный город»

Setl Group начал строить десятую очередь жилого комплекса «Солнечный город», состоящую из семи корпусов высотой всего 8 этажей с яркими фасадами и уютными дворами. Плановый срок сдачи очереди – 2 квартал 2021 года.
Фотография предоставлена ПАО «МегаФон»
10.07.2019 12:23

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р

Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder (18+). Благодаря партнерству клиенты Мегафона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.
АО «Альфа-Банк»
10.07.2019 12:23

Альфа-Банк в Санкт-Петербурге открыл ипотечный центр

В Санкт-Петербурге открылся центр ипотечного кредитования Альфа-Банка по адресу Малый пр. П.С., 87, БЦ «Сенатор».