Ремонты идут фронтом: закрыты набережные в центре, на очереди Троицкий мост

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Серьёзные ограничения движения вводятся в центре Петербурга: закрыты две набережные, в выходные перекроют Троицкий мост. Ремонты охватили весь город: на Гражданском меняют асфальт, улица Профессора Попова частично закрыта. На очереди в том числе Московский проспект в Шушарах и проспект Ленина в Красном Селе. На Богатырском, по словам горожан, ненадолго закрывали движение утром 11 июля, но потом открыли. Впрочем, работы в этом районе продолжатся.

"Фонтанка" предупреждала в материале "Здесь закроют, там ограничат. Встанем от Благовещенского моста до Народной": после того, как 25 июня в ГАТИ утвердили новую порцию перекрытий города из-за ремонтов, особенно тяжело придется в районе выезда на трассу "Кола", а также на проспекте Просвещения.

По информации ГАТИ, Дирекция транспортного строительства ведёт текущий ремонт, из-за которого вводятся следующие ограничения:

с 11 по 14 июля закрываются Дворцовая набережная от Дворцового проезда до Фонтанки и набережная Кутузова от Фонтанки до Литейного моста, а также ограничивается движение транспорта на набережной Лебяжьей канавки, у дома 1 по Миллионной улице;

от Дворцового проезда до Фонтанки и от Фонтанки до Литейного моста, а также ограничивается движение транспорта на набережной Лебяжьей канавки, у дома 1 по Миллионной улице; с 11 по 12 июля ограничивается движение транспорта по Суворовской площади у дома 4 по Дворцовой набережной;

у дома 4 по Дворцовой набережной; с 13 по 14 июля закрывается движение транспорта по Троицкому мосту и Суворовской площади, а также ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому проспекту у Петровской набережной.

Из-за перераспределения потоков в центре города, по данным "Яндекса", стало плотнее обычного, но коллапса не наблюдается.

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Начинается ремонт дорожного покрытия и на проспекте Ленина в Красном Селе – центральной трассе этого города, превращающейся дальше в федеральную автодорогу "Нарва". Движение будут ограничивать поэтапно (подробности на странице ГАТИ "ВКонтакте") с 12 июля по 20 сентября. Пока с 12 июля до 8 утра 28 июля ограничивается движение от Авиационной улицы до улицы Освобождения, включая перекрестки.

Уже начались работы на улице Профессора Попова и на Гражданском проспекте.

Из-за прокладки электрокабеля ПАО "Ленэнерго" на П.С. до 24 июля:

закрывается направление движения по Попова от Барочной улицы к улице Даля;

от Барочной улицы к улице Даля; закрывается направление движения по Попова от проспекта Медиков к Каменноостровскому проспекту;

от проспекта Медиков к Каменноостровскому проспекту; закрывается направление движения по набережной Карповки от улицы Даля к Барочной улице;

от улицы Даля к Барочной улице; закрывается направление движения по улице Даля от Профессора Попова к Карповке;

от Профессора Попова к Карповке; ограничивается движение по Барочной улице от Карповки до Профессора Попова;

ограничивается движение на пересечении улицы Профессора Попова и Барочной улицы с закрытием проезда на Песочную набережную.

До 8 августа поэтапно (подробности у ГАТИ) ограничивается движение на Гражданском, где ГКУ "Дирекция транспортного строительства" обновляет асфальт. Пока это касается участка от проспекта Непокоренных до улицы Гидротехников, включая перекресток с улицей Фаворского, и участка от проспекта Науки до Северного проспекта, включая перекресток с проспектом Науки.

С 13 по 14 июля в связи с производством работ по прокладке электрокабеля ПАО "Ленэнерго" ограничивается движение транспорта по Полевой Сабировской улице у Рубежной улицы. А из-за прокладки инженерных сетей строительной компанией с 13 по 22 июля ограничивается движение транспорта на пересечении Коломяжского проспекта и Богатырского проспекта, затем с 23 июля по 8 августа – по Богатырскому от Коломяжского до проспекта Испытателей. Вместе с тем горожане в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте" пишут, что утром 11 июля закрывали движение на другом участке Богатырского проспекта, от перекрестка с проспектом Сизова и Полевой Сабировской и до перекрестка с Байконурской. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГАТИ, подрядчик – "А-Проект" - ввёл ограничения на Богатырском самовольно (здесь уже несколько лет ведётся капитальный ремонт Богатырского), он уже привлечён к ответственности, но решил судиться с ГАТИ. Участок планируется открыть для транспорта 1 сентября.

С 13 по 14 июля из-за прокладки инженерных сетей "Метростроем" закрывается движение по Южному шоссе от Бухарестской улицы до дома 59 по Южному шоссе.

С 13 июля по 1 августа в связи с производством работ по ремонту дороги ограничивается движение транспорта по Московскому шоссе в посёлке Шушары от Курьерского проезда до 3-го Бадаевского проезда. Ограничения не будут действовать с 14:00 по воскресеньям до 12:00 по понедельникам, обещает ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

С 13 июля по 8 августа в связи со строительством газопровода ООО "ПетербургГаз" ограничивается движение транспорта по Аптекарской набережной от улицы Академика Павлова до проспекта Медиков, включая перекрёстки.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.