В Мытищах горит Северная ТЭЦ. Очевидцы сообщают о полыхающих газовых резервуарах

В подмосковных Мытищах утром 11 июля произошел пожар на Северной ТЭЦ.

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Как сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев, полыхают газовые резервуары. Огонь, бушующий на пересечении Осташковского и Волковского шоссе, видят даже в столице.

В ГУ МЧС региона смогли прокомментировать только, что проверяют информацию о горении факела высотой 50 метров в районе Мытищ. В «Мосэнерго» не смогли оперативно ничего сказать.

Восемь лет назад, в августе 2011-го, ТЭЦ-27 «Северная» также горела: очаг возгорания был в трансформаторе.