Происшествия
В Мытищах горит Северная ТЭЦ. Очевидцы сообщают о полыхающих газовых резервуарах
В подмосковных Мытищах утром 11 июля произошел пожар на Северной ТЭЦ.
кадр из видео/instagram.com/sportkup_shop/
Как сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев, полыхают газовые резервуары. Огонь, бушующий на пересечении Осташковского и Волковского шоссе, видят даже в столице.
В ГУ МЧС региона смогли прокомментировать только, что проверяют информацию о горении факела высотой 50 метров в районе Мытищ. В «Мосэнерго» не смогли оперативно ничего сказать.
Восемь лет назад, в августе 2011-го, ТЭЦ-27 «Северная» также горела: очаг возгорания был в трансформаторе.
Справка:
ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи.
По данным сайта ОАО «Мосэнерго», ТЭЦ-27 - самая современная теплоэлектроцентраль в московском регионе. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1996 году, второй - в 1998.